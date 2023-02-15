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У Эбуэ спросили, смотрел ли Аршавин фильмы для взрослых во время матча «Арсенала»

15 Февраля 2023 • 14:02 Комментировать

Бывший футболист «Арсенала» Эммануэль Эбуэ дал комментарий насчёт слов Эммануэля Адебайора. Однажды тоголезский футболист рассказывал о том, что россиянин Андрей Аршавин во время одного из матчей «канониров» смотрел фильмы для взрослых в кабинете врача.

«Какая это грязь! Эммануэль любит такое. Не знаю, я такого не видел. За Аршавиным никогда не замечал подобного - мне запомнились только положительные вещи», - высказался Эбуэ, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

За «Арсенал» Андрей Аршавин провёл 144 официальных матча. В них россиянин забил 31 гол и отдал 46 результативных передач на партнёров. В настоящий момент Аршавин работает в «Зените».

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Арсенал Лондон Эммануэль Эбуэ
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