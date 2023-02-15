Известен итог переговоров Саки с «Арсеналом»

Атакующий полузащитник сборной Англии Букайо Сака провел переговоры с лондонским «Арсеналом» относительно своего будущего.

По информации журналистов Football Insider, стороны близки к подписанию нового контракта, по условиям которого вингер станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды.

Букайо защищает цвета «канониров» с 2019 года. Текущий контракт полузащитника с лондонцами рассчитан до середины 2024 года.

В нынешнем сезоне Сака поучаствовал в 28 поединках за «Арсенал», в которых записал на свой счет восемь забитых мячей и семь результативных передач.