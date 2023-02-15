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Известен итог переговоров Саки с «Арсеналом»

15 Февраля 2023 • 12:34 Комментировать

Атакующий полузащитник сборной Англии Букайо Сака провел переговоры с лондонским «Арсеналом» относительно своего будущего.

По информации журналистов Football Insider, стороны близки к подписанию нового контракта, по условиям которого вингер станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды.

Букайо защищает цвета «канониров» с 2019 года. Текущий контракт полузащитника с лондонцами рассчитан до середины 2024 года.

В нынешнем сезоне Сака поучаствовал в 28 поединках за «Арсенал», в которых записал на свой счет восемь забитых мячей и семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Букайо Сака
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