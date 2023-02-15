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Артета высказался о матче против «Манчестер Сити»

15 Февраля 2023 • 12:20 Комментировать

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался касательно предстоящего поединка против «Манчестер Сити». Сегодня, 15 февраля, команды проведут на «Эмирейтс» перенесенный матч 12-го тура Премьер-лиги.

«То, что делает «Манчестер Сити» в течение последних лет, заслуживает только уважения. Я еще не побеждал Гвардиолу? Для меня речь идет не о победе над ним, а о победе над следующим соперником. В данном случае - это «Манчестер Сити», - передает слова испанского специалиста пресс-служба клуба.

Поединок между «Арсеналом» и «Манчестер Сити» начнется в 22:30 по московскому времени.

Перед этим матчем «канониры» лидируют в Премьер-лиге, а «горожане» идут на втором месте с 3-очковым отставанием.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Микель Артета
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