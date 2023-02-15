Холанн назвал свою цель в матче с «Арсеналом»

Центрфорвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн высказался о предстоящей встрече с лондонским «Арсеналом» в рамках Английской премьер-лиги.

«Моя цель – победа в матче с «Арсеналом». В Премьер-лиге очень жесткая конкуренция, здесь каждый поединок имеет значение. Когда мы уступили «Тоттенхэму», то казалось, что лишились шансов на чемпионство. Но сейчас мы снова в деле», - передает слова норвежского нападающего пресс-служба «горожан».

Перенесенный матч между «Арсеналом» и «Манчестер Сити» пройдет 15 февраля на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 22:30 по мск.

В этом сезоне Холанн провел 29 поединков за «горожан», в которых забил 31 гол и сделал четыре ассиста.