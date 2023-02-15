Кристенсен: «Думаю, тен Хаг выведет «Манчестер Юнайтед» на новый уровень»

Защитник каталонской «Барселоны» Андреас Кристенсен оценил уровень игры «Манчестер Юнайтед», с которым «сине-гранатовые» завтра встретятся в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы.

«Манчестер Юнайтед»? У команды есть отличные качества и она играет в хорошем стиле. Думаю, тен Хаг выведет «Манчестер Юнайтед» на новый уровень». Это будет очень сложный матч», – цитирует Кристенсена официальный сайт «Барселона».

Кристенсен с 2017 по 2022 год выступал в Английской премьер-лиге в составе лондонского «Челси». «Манчестер Юнайтед» сейчас находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии.