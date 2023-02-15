Кристенсен: «Рэшфорд сейчас находится в прекрасной форме»

Центральный защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен поделился ожиданиями от личного противостояния с нападающим «Манчестер Юнайтед» Маркусом Рэшфордом. Напомним, «сине-гранатовые» встретятся с манкунианцами завтра в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы.

«Рэшфорд сейчас находится в прекрасной форме. Мне очень нравится его стиль игры, он представляет из себя большую угрозу. Маркус – очень сильный игрок», – цитирует Кристенсена Barca Universal.

26-летний Кристенсен до лета 2022 года был игроком «Челси» и успел провести 6 матчей против «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.