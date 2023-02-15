Рэшфорд мог подписать контракт с «Барселоной» в 2019 году

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд в 2019 году мог подписать предварительный контракт с каталонской «Барселоной». Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

По сведениям источника, когда у Рэшфорда заканчивался контракт с «Манчестер Юнайтед» в 2019 году, игрок был близок к тому, чтобы подписать предварительное соглашение с «Барселоной». В последний момент Маркус поменял своё решение и остался на «Олд Траффорд», так как посчитал, что ему ещё рано переходить в «Барселону» в данном этапе карьеры.

Сейчас Рэшфорду 25 лет. На его счету 12 голов и 3 результативные передачи в Английской премьер-лиге.