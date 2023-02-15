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Мэддисон может остаться в «Лестере»

15 Февраля 2023 • 10:18 Комментировать

Полузащитник Джеймс Мэддисон может подписать новое трудовое соглашение с «Лестером», об этом рапортует 90min. Стороны ведут переговоры и могут вскоре объявить о договоренности.

Срок действующего контракта хавбека с «лисами» рассчитан до середины 2024 года. Чтобы удержать Мэддисона, руководство клуба готово сделать его самым высокооплачиваемым игроком команды.

Джеймс является одним из лидеров «Лестера». Полузащитник принял участие в 16 матчах нынешнего сезона Английской премьер-лиги, в которых отметился девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Джеймс Мэддисон
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