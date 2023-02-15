Мэддисон может остаться в «Лестере»

Полузащитник Джеймс Мэддисон может подписать новое трудовое соглашение с «Лестером», об этом рапортует 90min. Стороны ведут переговоры и могут вскоре объявить о договоренности.

Срок действующего контракта хавбека с «лисами» рассчитан до середины 2024 года. Чтобы удержать Мэддисона, руководство клуба готово сделать его самым высокооплачиваемым игроком команды.

Джеймс является одним из лидеров «Лестера». Полузащитник принял участие в 16 матчах нынешнего сезона Английской премьер-лиги, в которых отметился девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами.