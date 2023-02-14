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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В «Лидсе» пока не планируют назначать нового главного тренера

14 Февраля 2023 • 23:12 Комментировать
Эвертон
...
Лидс
18.02 18:00

Один из аутсайдеров текущего сезона АПЛ «Лидс» пока не планирует приглашать на пост главного тренера нового специалиста – команду продолжит возглавлять Майкл Скубала.

Напомним, что за последнюю неделю «Лидс» дважды сыграл с «Манчестер Юнайтед» - первая игра завершилась со счётом 2:2, вторая – поражением – 0:2. Как сообщается на сайте клуба, боссам «Лидса» такой результат показался нормальным и Скубала продолжит руководить командой в ближайших матчах.

18 февраля «Лидс» в «матче за шесть очков» сыграет с другим аутсайдером АПЛ – «Эвертоном».

Ранее сообщалось, что главный тренер «Аякса» Альфред Шрёдер не станет главным тренером клуба из Йоркшира – владельцы «Лидса» заблокировали его переход.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Майкл Скубала
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ЭВЕРТОН ЛИДС
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