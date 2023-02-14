Каррагер оценил взаимодействия Нуньеса и Гакпо

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мыслями об игре обновлённой атаки «Ливерпуля».

В понедельник коллектив Юргена Клоппа одолел «Эвертон» в мерсисайдском дерби (2:0). Атакующее трио «красных» составили Коди Гакпо, Дарвин Нуньес и Мохамед Салах.

«Дарвин, как и Коди, может играть как слева, так и в центре. Я думаю, что команда может преуспеть от их обмена позициями, когда один уходит на фланг, а другой пользуется образовавшимся пространством в середине. Мы видели подобные элементы в матче с «Эвертоном», – цитирует Liverpool Echo Каррагера.

Дарвин Нуньес перебрался в «Ливерпуль» летом из «Бенфики», а Коди Гакпо пополнил ряды команды в январе, перейдя из ПСВ.