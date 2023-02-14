Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Каррагер оценил взаимодействия Нуньеса и Гакпо

14 Февраля 2023 • 22:54 Комментировать
Ливерпуль
2:0
Эвертон
окончен

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мыслями об игре обновлённой атаки «Ливерпуля».

В понедельник коллектив Юргена Клоппа одолел «Эвертон» в мерсисайдском дерби (2:0). Атакующее трио «красных» составили Коди Гакпо, Дарвин Нуньес и Мохамед Салах.

«Дарвин, как и Коди, может играть как слева, так и в центре. Я думаю, что команда может преуспеть от их обмена позициями, когда один уходит на фланг, а другой пользуется образовавшимся пространством в середине. Мы видели подобные элементы в матче с «Эвертоном», – цитирует Liverpool Echo Каррагера.

Дарвин Нуньес перебрался в «Ливерпуль» летом из «Бенфики», а Коди Гакпо пополнил ряды команды в январе, перейдя из ПСВ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джейми Каррагер Дарвин Нуньес Коди Гакпо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
15.02.23 в 22:30
Арсенал Арсенал
Манчестер Сити Манчестер Сити
2.65 3.70 2.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Февраля
22:54 · Англия. Премьер-лига
Каррагер оценил взаимодействия Нуньеса и Гакпо
22:46 · Англия. Премьер-лига
Булыкин дал смелый прогноз на матч «Арсенала» и «Манчестер Сити»
22:19 · Англия. Премьер-лига
«Реал» продолжает выбирать между Мбаппе и Холанном
22:02 · Англия. Премьер-лига
Три гранда АПЛ связались с Фати слухи
21:12 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола не уверен, что Холанн сыграет с «Арсеналом»
19:33 · Россия. Премьер-лига
Дюрица — о возможном переезде Захаряна в АПЛ: «В «Челси» сидят люди, которые понимают в футболе»
16:47 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Гарначо может провести отличную карьеру»
16:42 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» - «Манчестер Сити»: прогноз на матч чемпионата Англии – 15 февраля 2023
16:39 · Англия. Премьер-лига
Терзич: «Было очень сложно анализировать «Челси» в процессе подготовки»
16:27 · Англия. Премьер-лига
Осинькин признался, что при Абрамовиче «Челси» был для него родным клубом
16:24 · Англия. Премьер-лига
Гросс: «Мы удивлены, что Поттер испытывает проблемы в «Челси»
15:49 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Я хочу публично извиниться перед Джеррардом»
15:42 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг пропустил сегодняшнюю тренировку «Челси»
15:38 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «У Мартинеса агрессивный стиль игры, но в меру»
15:35 · Англия. Премьер-лига
​Бербатов считает, что «Манчестер Юнайтед» может стать чемпионом 1
Все новости
Рекомендуем