Защитник Роберт Ренан после зимнего трансфера в «Зенит» ещё даже не успел приехать в расположение питерцев, а его уже сватают с разными клубами Европы. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», на молодёжном чемпионате Южной Америки за 19-летним Ренаном следили скауты многих европейских топ-клубов.

По нашим данным, интерес к Роберту Ренану проявляет не только «Реал», но и клубы из Италии.

Именно из-за участия в молодёжном чемпионате Южной Америки Роберт Ренан до сих пор не присоединился к «Зениту». Бразилец должен прибыть в расположение «сине-бело-голубых» ближе к концу недели.