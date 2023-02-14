​Бербатов считает, что «Манчестер Юнайтед» может стать чемпионом

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов верит в то, что «красные дьяволы» уже в этом сезоне станут чемпионами Англии.

«Конечно [шансы есть], потому что сейчас они идут на третьей позиции. Сейчас интрига усилилась, потому что «Арсенал» и «Манчестер Сити» теряют очки. «Манчестер Юнайтед» идёт следом и надеется всех удивить. На мой взгляд, говорить о том, кто станет чемпионом, ещё слишком рано», - сказа Бербатов Betfred.

На текущий момент турнирное положение в верхней части Премьер-лиги такое: 1. «Арсенал» (51 очков в 21 матче), 2. «Манчестер Сити (48 очков в 22 матчах), 3. «Манчестер Юнайтед» (46 очков в 23 матчах).