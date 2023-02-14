«Ньюкасл» готов потратить 50 млн евро на испанского полузащитника

Полузащитник «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс получил еще один вариант трудоустройства в Английской премьер-лиге. По сведениям журналистов Caught Offcide, интерес к 20-летнему исполнителю проявляет «Ньюкасл». «Сороки» готовы выплатить клаузулу игрока, которая составляет 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что аналогичное предложение по трансферу Уильямса готова сделать бирмингемская «Астон Вилла».

В нынешнем сезоне испанского чемпионата полузащитник сыграл 21 поединок, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и четыре результативные передачи.