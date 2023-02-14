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«МЮ» нацелился на звёздного соотечественника Месси

14 Февраля 2023 • 14:15 Комментировать

Нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала, выступающий в чемпионате Италии за столичную «Рому», может перебраться на Туманный Альбион, об этом стало известно журналистам Calciomercato.

В подписании 29-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» рассчитывают подписать Дибалу в летнее трансферное окно. Сумма выкупа составит 12 миллионов евро. В свою очередь «Рома» не хочет продавать Пауло и пытается договориться с ним о новом контракте.

В текущем сезоне чемпионата Италии аргентинец принял участие в 16 поединках, записав на свой счет восемь забитых мячей и шесть голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Манчестер Юнайтед Пауло Дибала трансферы футбола - лето 2023
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