«Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с Далотом

Португальский защитник Диогу Далот близок к подписанию нового трудового соглашения с «Манчестер Юнайтед». Согласно информации журналиста Николо Скиры, стороны провели переговоры и договорились о новом долгосрочном контракте.

По данным инсайдера, трудовой договор 23-летнего футболиста с «красными дьяволами» будет рассчитан до середины 2027 года.

В нынешнем сезоне Диогу поучаствовал в 25 поединках за манкунианцев во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

После 23 туров «красные дьяволы» занимают третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.