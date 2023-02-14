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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с Далотом

14 Февраля 2023 • 13:10 Комментировать

Португальский защитник Диогу Далот близок к подписанию нового трудового соглашения с «Манчестер Юнайтед». Согласно информации журналиста Николо Скиры, стороны провели переговоры и договорились о новом долгосрочном контракте.

По данным инсайдера, трудовой договор 23-летнего футболиста с «красными дьяволами» будет рассчитан до середины 2027 года.

В нынешнем сезоне Диогу поучаствовал в 25 поединках за манкунианцев во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

После 23 туров «красные дьяволы» занимают третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Диогу Далот
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