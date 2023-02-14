Владельцы «Лидса» заблокировали приход Шрёдера на пост главного тренера

Бывший наставник амстердамского «Аякса» Альфред Шрёдер не станет новым тренером «Лидса». По информации от журналиста Майка Вервея, специалист уже провёл переговоры с руководством «павлинов» о возможном назначении, но в самый последний момент приход нидерландца был заблокирован.

Таким образом, «Лидс» продолжит поиск нового тренера после увольнения Джесси Марша. Ранее клубу уже отказали такие специалисты, как Андони Ираоли и Карлос Корберан.

В данный момент «Лидс» располагается на 17 месте в турнирной таблице Английской премьер-лиге. От зоны вылета команду отделяет всего одно очко. В прошлом сезоне «павлины» ели избежали понижения в классе в последнем туре.