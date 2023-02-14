«Интер» хочет усилиться вингером «Челси»

Атакующий полузащитник лондонского «Челси» Кристиан Пулишич может переехать в итальянский чемпионат. По сообщениям журналистов Calciomercato, интерес к американцу проявляет миланский «Интер». «Нерадзурри» предпримут попытку заполучить игрока в летнее трансферное окно.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кристиана в 38 миллионов евро. Срок действующего контракта 24-летнего игрока с «пенсионерами» рассчитан до конца июня 2024 года.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Пулишич провел 16 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.