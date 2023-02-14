Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Интер» хочет усилиться вингером «Челси»

14 Февраля 2023 • 12:30 Комментировать

Атакующий полузащитник лондонского «Челси» Кристиан Пулишич может переехать в итальянский чемпионат. По сообщениям журналистов Calciomercato, интерес к американцу проявляет миланский «Интер». «Нерадзурри» предпримут попытку заполучить игрока в летнее трансферное окно.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кристиана в 38 миллионов евро. Срок действующего контракта 24-летнего игрока с «пенсионерами» рассчитан до конца июня 2024 года.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Пулишич провел 16 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Кристиан Пулишич трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Февраля
13:42 · Англия. Премьер-лига
​Марш близок к назначению в «Саутгемптон»
13:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с Далотом
13:03 · Англия. Премьер-лига
Каррагер – о победе «Ливерпуля» над «Эвертоном»: «Этот результат может зажечь искру»
12:46 · Англия. Премьер-лига
Джеймс: «Мы могли сыграть лучше в матче с «Вест Хэмом»
12:38 · Англия. Премьер-лига
Владельцы «Лидса» заблокировали приход Шрёдера на пост главного тренера
12:32 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» готова продать Забитцера летом
12:30 · Англия. Премьер-лига
«Интер» хочет усилиться вингером «Челси»
12:19 · Англия. Премьер-лига
Джеймс: «Мне нравилась каждая минута, которую я отыграл под руководством Поттера»
12:18 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может потратить на трансфер 110 миллионов евро
11:59 · Англия. Премьер-лига
​Конте: «Италия для меня всегда будет на первом месте»
11:39 · Англия. Премьер-лига
Гюсто вернулся в «Челси», чтобы пройти обследование своей травмы
11:19 · Англия. Премьер-лига
Венгер оценил шансы «Арсенала» стать чемпионом АПЛ 3
11:17 · Англия. Премьер-лига
​«Бавария» хочет выкупить Канселу по сниженной цене
10:55 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Ливерпуль» будет сложно остановить, если команда обыграет «Ньюкасл» на следующей неделе»
10:48 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Челси» не сильно хотел Гакпо, приоритетной целью клуба всегда был Мудрик»
Все новости
Рекомендуем