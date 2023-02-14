«Ливерпуль» может потратить на трансфер 110 миллионов евро

Хорватский защитник Йошко Гвардиол, правами на которого владеет немецкий «РБ Лейпциг», может сменить Бундеслигу на Английскую премьер-лигу. Согласно данным Football Transfers, заинтересованность в услугах 21-летнего футболиста проявляет «Ливерпуль».

Источник отмечает, что сумма потенциальной сделки оценивается в 110 миллионов евро. Срок действующего контракта Гвардиола и «РБ Лейпцига» рассчитан до середины 2027 года.

В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги защитник принял участие в 18 поединках, в которых получил одну желтую карточку.

По итогам 23 туров Премьер-лиги «Ливерпуль» занимает девятое место в турнирной таблице.