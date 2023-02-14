​Конте: «Италия для меня всегда будет на первом месте»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте намекнул на то, что в будущем он вернётся в итальянский футбол.

«Это мой второй опыт в Англии после «Челси». Здесь на стадионах царит невероятная атмосфера. Это праздник футбола, в который ты влюбляешься.

Но вы никогда не забудете свою первую любовь. Италия для меня всегда будет на первом месте», - сказал Конте Sky Sport Italia.

Во вторник «Тоттенхэм» проведёт гостевой матч Лиги чемпионов против «Милана». Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 23:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.