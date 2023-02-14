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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Венгер оценил шансы «Арсенала» стать чемпионом АПЛ

14 Февраля 2023 • 11:19 Комментировать (3)

Легенда лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о борьбе за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

«Думаю, «Арсеналу» по силам стать чемпионом АПЛ. Единственной угрозой остается «Манчестер Сити». Все остальные, по моему мнению, вряд ли смогут вклиниться в борьбу за титул.

При этом «Сити» в этом сезоне не так доминирует, как в прошлом. Они стали более уязвимы, чем раньше», - передает слова французского наставника BeIn Sports.

После 23 туров «канониры» лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая идущий вторым «Манечстер Сити» на три балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсен Венгер Арсенал Лондон
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Комментарии (3)
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ингерман
14 Февраля 2023 в 11:47
ай нытег снизу, тябе надыть ставку на манчестер-силу сделаць.. тады сразу паймешь за каво ты в реале болеешь.. А-ха-ха-ха! )))
520si
14 Февраля 2023 в 11:45
Пpогнозы на футбол b e t s - i n f o . r u
LMI
14 Февраля 2023 в 11:39
Завтра увидим ху из ху.
Впрочем, лично я уже и так знаю чем окончится для Арсенала очник на Эмерейтс
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