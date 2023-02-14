Венгер оценил шансы «Арсенала» стать чемпионом АПЛ

Легенда лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о борьбе за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

«Думаю, «Арсеналу» по силам стать чемпионом АПЛ. Единственной угрозой остается «Манчестер Сити». Все остальные, по моему мнению, вряд ли смогут вклиниться в борьбу за титул.

При этом «Сити» в этом сезоне не так доминирует, как в прошлом. Они стали более уязвимы, чем раньше», - передает слова французского наставника BeIn Sports.

После 23 туров «канониры» лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая идущий вторым «Манечстер Сити» на три балла.