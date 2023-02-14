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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Бавария» хочет выкупить Канселу по сниженной цене

14 Февраля 2023 • 11:17 Комментировать

В зимнее трансферное окно «Бавария» арендовала у «Манчестер Сити» защитника Жоау Канселу. В соглашении между клубами прописана опция выкупа игрока за 70 миллионов евро. Впрочем, мюнхенцы не хотят платить такую большую сумму, о чём они уже сообщили «горожанам». При этом «Бавария» заинтересована в выкупе Канселу за более низкую сумму, рассказывает 90min.

Жоау Канселу успел провести за «Баварию» три матча. В них 28-летний португалец записал на свой счёт два результативных паса на партнёров.

Во вторник «Бавария» проведёт гостевой матч Лиги чемпионов против «ПСЖ». Не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Жоау Канселу трансферы футбола - лето 2023
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