Вратарь «Брентфорда» отказался от нового контракта на фоне интереса «Челси» и «МЮ»

Страж ворот «Брентфорда» Давид Райя отказался от подписания нового трудового соглашения с нынешним клубом на фоне интереса со стороны лондонского «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

«Новый контракт сейчас вторичен, главное – матчи команды. Не лучший момент для переговоров. Ранее мне дважды предлагали новое соглашение, но пока не удалось договориться. Хочу дождаться лета и посмотреть, что произойдет. Пока могу сказать, что я счастлив в «Брентфорде», - передает слова голкипера портал Goal.com.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 27-летний испанский голкипер провел 22 поединка, в которых пропустил 29 мячей.