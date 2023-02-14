Легенда «Манчестер Юнайтед» отказался от покупки клуба

Экс-футболисту сборной Англии и «Манчестер Юнайтед», а ныне совладельцу клуба «Интер Майами» Дэвиду Бекхэму предлагали провести переговоры по покупке пакета акций «красных дьяволов». Однако бывший полузащитник отказался от такой сделки, рапортует The Telegraph.

Ранее в прессе сообщалось, что нынешние владельцы «МЮ» - семейство Глейзеров - готовы продать манкунианский топ-клуб.

Бекхэм защищал цвета коллектива из Манчестера с 1991 по 2003 год. Позже Дэвид поиграл за мадридский «Реал», «Милан», «ПСЖ» и «Лос-Анджелес Гэлакси». В составе сборной Англии он провел 115 матчей и забил 17 голов.