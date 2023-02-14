В «МЮ» решили судьбу Уан-Биссаки

В «Манчестер Юнайтед» не заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с защитником Аароном Уан-Биссакой. Манкунианцы готовы расстаться с 25-летним игроком по завершении нынешнего сезона, рапортует Football Insider.

Среди вариантов продолжения карьеры футболиста называется лондонский «Вест Хэм». Сумма потенциального трансфера оценивается в 25 миллионов евро.

Напомним, что защитник выступает за «красных дьяволов» с лета 2019 года. Он переехал на «Олд Траффорд» из «Кристал Пэлас».

В текущем сезоне Уан-Биссака принял участие в 14 поединках во всех турнирах, в которых отметился голевой передачей.