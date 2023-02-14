Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» нашёл замену де Хеа за 75 миллионов евро

14 Февраля 2023 • 10:08 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» подыскивает нового голкипера. Как сообщает A Bola, манкунианский гранд заинтересован в приглашении португальца Диогу Кошты из «Порту». Он может заменить в команде испанца Давида де Хеа, с которым до сих пор не согласован новый трудовой договор.

Стоит отметить, что в конце прошлого года 23-летний вратарь продлил контракт с «Порту» до середины 2027 года. Клаузула, прописанная в его соглашении с «драконами», составляет 75 миллионов евро.

В сезоне-2022/2023 Кошта принял участие в 26 матчах на клубном уровне, в которых пропустил 19 мячей и 13 раз сохранил свои владения в неприкосновенности.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа Диогу Кошта
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Февраля
10:48 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Челси» не сильно хотел Гакпо, приоритетной целью клуба всегда был Мудрик»
10:47 · Англия. Премьер-лига
Вратарь «Брентфорда» отказался от нового контракта на фоне интереса «Челси» и «МЮ»
10:39 · Англия. Премьер-лига
Легенда «Манчестер Юнайтед» отказался от покупки клуба
10:35 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Гакпо больше напоминает мне Фирмино, чем других игроков атаки «Ливерпуля»
10:32 · Англия. Премьер-лига
В «МЮ» решили судьбу Уан-Биссаки
10:08 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл замену де Хеа за 75 миллионов евро
10:02 · Англия. Премьер-лига
Кулушевски отреагировал на тяжёлую травму Бентанкура
05:40 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» выиграл в АПЛ впервые в 2023 году
05:30 · Англия. Премьер-лига
Нуньес не может забить уже три месяца
05:20 · Англия. Премьер-лига
Салах: «Байчетич - наш лучший игрок»
05:10 · Англия. Премьер-лига
Байчетич: «Будем стараться и побеждать больше»
05:03 · Англия. Премьер-лига
Коди: «Мы позволили сопернику забить два мяча»
04:56 · Англия. Премьер-лига
Клоппу понравилась игра Байчетича
04:50 · Англия. Премьер-лига
Гакпо: «Отличная поддержка!»
02:00 · Англия. Премьер-лига
Гакпо – о первом голе за «Ливерпуль»: «Пришлось немного подождать»
Все новости
Рекомендуем