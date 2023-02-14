«Манчестер Юнайтед» нашёл замену де Хеа за 75 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» подыскивает нового голкипера. Как сообщает A Bola, манкунианский гранд заинтересован в приглашении португальца Диогу Кошты из «Порту». Он может заменить в команде испанца Давида де Хеа, с которым до сих пор не согласован новый трудовой договор.

Стоит отметить, что в конце прошлого года 23-летний вратарь продлил контракт с «Порту» до середины 2027 года. Клаузула, прописанная в его соглашении с «драконами», составляет 75 миллионов евро.

В сезоне-2022/2023 Кошта принял участие в 26 матчах на клубном уровне, в которых пропустил 19 мячей и 13 раз сохранил свои владения в неприкосновенности.