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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кулушевски отреагировал на тяжёлую травму Бентанкура

14 Февраля 2023 • 10:02 Комментировать

Хавбек лондонского «Тоттенхэма» Деян Кулушевски высказался о травме одноклубника Родриго Бентанкура. 25-летний уругваец получил разрыв крестов и выбыл до конца сезона.

«Родриго очень важен для команды как на поле, так и за его пределами. Мне очень жаль его. Досадно, что он выбыл на такой длительный срок. Мы будем всячески его поддерживать. Хочу пожелать ему все самого хорошего, нам будет его сильно не хватать», - передает слова Кулушевски инсайдер Альфредо Педулла.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Бентанкур провел 18 поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Родриго Бентанкур Деян Кулушевски
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