«Ливерпуль» выиграл в АПЛ впервые в 2023 году

В заключительном матче двадцать третьего тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» переиграл в мерсисайдском дерби «Эвертон». Удивительно, но это была первая победа «Ливерпуля» в 2023 году, хотя команда провела уже пятый матч.

Предыдущие четыре закончились неудачно - 1:3 с «Брентфордом», 0:3 с «Брайтоном», 0:0 с «Челси» и 0:3 с «Вулверхэмптоном». Сейчас команда Юргена Клоппа занимает только девятое место в турнирной таблице английского чемпионата.

В следующем туре Премьер-лиги ей предстоит сыграть на выезде с «Ньюкаслом». Этот матч состоится в субботу, восемнадцатого февраля.