Нуньес не может забить уже три месяца

В заключительном матче двадцать третьего тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» переиграл в мерсисайдском дерби «Эвертон». Уругвайский нападающий Дарвин Нуньес сделал голевую передачу в адрес Мохамеда Салаха, когда тот забивал свой первый гол, но проблема в том, что сам он не может забить уже целую вечность - в 2023 году Дарвин еще не забивал.

В последний раз Нуньес забил 12 ноября прошлого года, «Ливерпуль» обыграл со счетом 3:1 «Саутгемптон», и тогда он забил «святым» два гола. А с тех пор Нуньес не забивает. Впрочем, до матча с «Эвертоном» с трудом забивал весь «Ливерпуль», проведя три матча без забитых голов - 0:3 с «Брайтоном», 0:0 с «Челси» и 0:3 с «Вулверхэмптоном».