Салах: «Байчетич - наш лучший игрок»

В заключительном матче двадцать третьего тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» переиграл в мерсисайдском дерби «Эвертон». Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, забивший первый гол в игре, нахваливает молодого полузащитника Стефана Байчетича, которого все чаще подпускают к основе команды. Он назвал его «лучшим игроком с момента его дебюта».

- Отличный игрок, отличный человек, он очень напряженно работает. С момента своего дебюта с нами он, как мне кажется - лучший игрок команды. Надеюсь, он будет продолжать в том же духе, - цитирует слова Мохамеда Салаха Sky Sports.