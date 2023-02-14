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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Байчетич: «Будем стараться и побеждать больше»

14 Февраля 2023 • 05:10 Комментировать
Ливерпуль
2:0
Эвертон
окончен

В заключительном матче двадцать третьего тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» переиграл в мерсисайдском дерби «Эвертон». В составе «Ливерпуля» появилось новое лицо, Стефан Байчетич, талантливый полузащитник с двойным гражданством, Испании и Сербии, удачно сыграл под присмотром Юргена Клоппа. Он прокомментировал свой дебют в дерби составе команды.

- Честно говоря, я играл в другой позиции, сейчас попробовал новую, и мне понравилось. Игра сложилась отлично, публика, поддержка. Надеюсь, будем стараться и побеждать и дальше. Год назад я играл тут за молодежку и сейчас - взрослая команда, это невероятно, я наслаждаюсь, - цитирует слова Байчетича Sky Sports.

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Ливерпуль Стефан Байчетич
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