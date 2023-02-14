Коди: «Мы позволили сопернику забить два мяча»

В заключительном матче двадцать третьего тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» переиграл в мерсисайдском дерби «Эвертон». Защитник «Эвертона» Конор Коди расстроен пропущенными голами - оба стали результатом подач с угла поля, что очень разочаровало Коди.

- С нашей точки зрения, мы проиграли этот матч и не остается ничего, как искать, в чем именно мы уступили. Мы позволили сопернику забить два мяча с угловых ударов и это очень сильно разочаровывает. В первом тайме мы действовали чуть нервно, во второй половине игры получилось сыграть лучше, потому поражение очень обидное, - цитирует слова Коди Sky Sports.