Клоппу понравилась игра Байчетича

В заключительном матче двадцать третьего тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» переиграл в мерсисайдском дерби «Эвертон». В составе «Ливерпуля» появилось новое лицо, Стефан Байчетич, талантливый полузащитник с двойным гражданством, Испании и Сербии, дебютировал за команду. Юрген Клопп, наставник команды, очень доволен его игрой.

- Я увидел много хорошей игры сегодня вечером, но Стефан превзошел мои ожидания. Мы очень довольны им, он - топ-игрок, умный и спокойный. Он сыграл в новой позиции, в роли восьмерки, после матча он сказал, что ему понравилось, - цитирует слова Клоппа Sky Sports.