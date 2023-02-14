Гакпо: «Отличная поддержка!»

В заключительном матче двадцать третьего тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» переиграл в мерсисайдском дерби «Эвертон», а один из мячей забил новобранец команды Юргена Клоппа - Коди Гакпо. Он поблагодарил болельщиков за теплый прием и горячую поддержку в ходе игры.

- Отличное дерби, поддержка со стороны болельщиков была великолепной. Это помогло нам одолеть соперника. Надеюсь, это начало серии, в ходе которой мы будем только побеждать и зарабатывать очки, - цитирует слова Гакпо BBC Sport.

В следующем туре «Ливерпулю» предстоит сыграть на выезде с «Ньюкаслом».