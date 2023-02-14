Гакпо – о первом голе за «Ливерпуль»: «Пришлось немного подождать»

Вингер «Ливерпуля» Коди Гакпо прокомментировал свой дебютный гол за команду.

23-летний футболист пополнил ряды «красных» в начале января, перебравшись из ПСВ за 42 млн евро, и в первых шести матчах не оформил ни одного результативного действия. Долгожданный дебютный мяч нидерландца состоялся на 49-й минуте сегодняшнего матча против «Эвертона», в котором «Ливерпуль» победил со счётом 2:0.

«Отличный момент и для команды, и лично для меня. Каждый мечтает забить дебютный гол на первой минуте первого же матча, но мне пришлось с этим подождать. Рад, что это наконец-то произошло. Следующая цель – продолжать забивать», – приводит BBC слова Гакпо.