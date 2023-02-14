Клопп прокомментировал победу над «Эвертоном»

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями после победы в дерби над «Эвертоном» (2:0).

«Красные» взяли верх над «ирисками» на «Энфилде», забив по голу в каждом из таймов.

«Потрясающая атмосфера, я в восторге от наших болельщиков. Мы получили великолепную поддержку, на что игроки ответили хорошим футболом. Это было настоящее дерби, и сегодня мы сыграли именно так, как хотели сыграть, а не так, как хотел «Эвертон».

Вероятно, мы владели мячом около 70% времени, но оба гола забили после контратак, что важно отметить», – высказался в послематчевом интервью Sky Sport главный тренер «Ливерпуля».