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Клопп прокомментировал победу над «Эвертоном»

14 Февраля 2023 • 01:49 Комментировать
Ливерпуль
2:0
Эвертон
окончен

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями после победы в дерби над «Эвертоном» (2:0).

«Красные» взяли верх над «ирисками» на «Энфилде», забив по голу в каждом из таймов.

«Потрясающая атмосфера, я в восторге от наших болельщиков. Мы получили великолепную поддержку, на что игроки ответили хорошим футболом. Это было настоящее дерби, и сегодня мы сыграли именно так, как хотели сыграть, а не так, как хотел «Эвертон».

Вероятно, мы владели мячом около 70% времени, но оба гола забили после контратак, что важно отметить», – высказался в послематчевом интервью Sky Sport главный тренер «Ливерпуля».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Эвертон Юрген Клопп
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