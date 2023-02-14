Дайч: «Люди сомневались, что мы наберём хотя бы одно очко в матчах с «Арсеналом» и «Ливерпулем»

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч высказался после поражения от «Ливерпуля».

Хозяева «Энфилда» выиграли мерсисайдское дерби, забив два безответных гола.

«Не лучший результат, но я не могут обвинить свою команду в недостаточном усердии. Мы выглядели достойно, однако «Ливерпуль» остаётся «Ливерпулем» – это по-прежнему хорошая команда.

Люди сомневались, что нам светит набрать хотя бы одно очко в матчах с «Арсеналом» и «Ливерпулем» – мы набрали три. Я не слишком разочарован. Я реалист, и я прекрасно понимаю, насколько сложна Премьер-лига», – цитирует BBC Дайча, для которого сегодняшний матч стал вторым у руля «ирисок».