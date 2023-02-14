Клопп одержал 250-ю победу у руля «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп достиг показателя в 250 побед с командой во всех турнирах.

Юбилейным для «красных» под руководством Клоппа стал триумф в дерби с «Эвертоном» – 2:0. Голы на свой счёт записали Мохамед Салах и Коди Гакпо, отличившиеся на 36-й и 49-й минутах соответственно. По данным BBC, для достижения отметки в 250 побед с «Ливерпулем» Клоппу потребовалось всего 414 матчей – меньше, чем любому из трёх предыдущих наставников мерсисайдцев с 250 победами (Боб Пейсли – 448 матчей, Билл Шенкли – 472, Том Уотсон – 539).

«Ливерпуль» занимает девятую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 32 очка в 21 игре.