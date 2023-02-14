Салах – о победе над «Эвертоном»: «Надеюсь, это только начало»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал победу своей команды в мерсисайдском дерби (2:0).

Египтянин поразил ворота «Эвертона» на 36-й минуте, открыв счёт в матче, а в начале второго тайма своё имя на табло записал Коди Гакпо.

«Невероятно важная победа для нас. Мы провели идеальную тренировочную неделю, готовясь к игре, и не могли дождаться начала этого матча, чтобы выиграть и изменить ситуацию к лучшему. Надеюсь, эта победа – лишь начало. Нам немного повезло, но упорная работа всегда притягивает удачу», – сказал в послематчевом интервью Sky Sports Салах.

После сегодняшнего успеха «Ливерпуль» поднялся на девятую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, опередив «Челси».