«Ливерпуль» наконец-то победил, разобравшись с «Эвертоном»

Хотя дерби обычно стоят особняком, но в противостоянии «Ливерпуля» и «Эвертона» интриги и сенсаций не было. «Красные» переиграли соседей по городу со счетом 2:0.

Первый опасный момент был после удара головой Дарвина Нуньеса - неточно. В конце первого тайма «Ливерпулю» дважды повезло в течение десятка секунд. Сначала после подачи углового мяч был направлен в штангу, тут же хозяева контратаковали, и прорыв Нуньеса завершился передачей под голевой удар Мохамеда Салаха. Сразу после перерыва Трент Александер-Арнольд от правого угла штрафной опасно сыграл к дальней штанге, и Коди Гакпо не промахнулся. Вскоре Нуньес дважды мог отличиться, но с первой его попыткой справился голкипер в ближнем углу, в следующей атаке форвард все же промахнулся. Салах с правого угла штрафной неплохо бил, но защитник успел блокировать.

«Ливерпуль» с пятой попытки выиграл-таки матч АПЛ и потеснил «Челси» с девятого места. «Эвертон» - третий с конца.