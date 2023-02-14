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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» наконец-то победил, разобравшись с «Эвертоном»

14 Февраля 2023 • 00:54 Комментировать
Ливерпуль
2:0
Эвертон
окончен

Хотя дерби обычно стоят особняком, но в противостоянии «Ливерпуля» и «Эвертона» интриги и сенсаций не было. «Красные» переиграли соседей по городу со счетом 2:0.

Первый опасный момент был после удара головой Дарвина Нуньеса - неточно. В конце первого тайма «Ливерпулю» дважды повезло в течение десятка секунд. Сначала после подачи углового мяч был направлен в штангу, тут же хозяева контратаковали, и прорыв Нуньеса завершился передачей под голевой удар Мохамеда Салаха. Сразу после перерыва Трент Александер-Арнольд от правого угла штрафной опасно сыграл к дальней штанге, и Коди Гакпо не промахнулся. Вскоре Нуньес дважды мог отличиться, но с первой его попыткой справился голкипер в ближнем углу, в следующей атаке форвард все же промахнулся. Салах с правого угла штрафной неплохо бил, но защитник успел блокировать.

«Ливерпуль» с пятой попытки выиграл-таки матч АПЛ и потеснил «Челси» с девятого места. «Эвертон» - третий с конца.

Протокол игры  
Ливерпуль2:0Эвертон
(1:0) Салах Мохамед36'  
(2:0) Гакпо Коди49'  
Алиссон БекерАлександер-Арнольд ТрентМатип ЖоэльГомес ДжоРобертсон Эндрю  87'Хендерсон Джордан 80' (Милнер Джеймс ( 80') Фабиньо ЭнрикеБайчетич Стефан 90' (Эллиотт Харви ( 90') Салах Мохамед 90' (Кейта Наби ( 90') Гакпо Коди 80' (Фирмино Роберто ( 80') Нуньес Дарвин 70' (Жота Диогу ( 70')
Запасные: Филлипс НатаниэльКеллехер КаомхинЦимикас КостасВан Дейк Виргил
Пикфорд Джордан  87'Коулмэн ШеймусКоуди Конор  67'Тарковски ДжеймсМиколенко ВиталийАйуоби АлексДукуре Абдулай  84'Гуэйе ИдриссаОнана Амаду 78' (Дэвис Том ( 78') Макнил Дуайт 78' (Мопе Нил ( 78') Симмс Эллис 61' (Грэй Демарай ( 61')
Запасные: Бегович АсмирМина ЙерриКин МайклГодфри БенХолгейт МэйсонВинагре Рубен
13 февраля. Стадион "Энфилд".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Эвертон
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