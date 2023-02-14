Гакпо забил дебютный гол за «Ливерпуль»

Коди Гакпо наконец отметился первым голом за свой новый клуб – «Ливерпуль», да ещё и в таком символичном матче – в мерсисайдском дерби. Гакпо забил второй гол подопечных Юргена Клоппа на 51-й минуте, сделав счёт встречи 2:0.

Напомним, что Гакпо стал игроком «красных» в конце прошлого года, до этого он уже сыграл за «Ливерпуль» шесть официальных встреч во всех турнирах. 23-летний игрок перешёл из родного клуба ПСВ.

Второй тайм мерсисайдского дерби продолжается. Не пропустите самые интересные события принципиальной встречи в трансляции от портала Liveresult.