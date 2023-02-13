Салах поучаствовал в 100 голах «Ливерпуля» на «Энфилде» в 104 матчах АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах завершил голевую засуху.

Египтянин отличился в дерби против «Эвертона», открыв счёт в матче на 36-й минуте. Согласно Opta, сегодняшний гол стал сотым результативным действием для Салаха на «Энфилде» в рамках Премьер-лиги. Для достижения данного показателя форварду потребовалось провести всего 104 матча. Только двум игрокам удавалось набрать сто результативных действий в АПЛ на одном стадионе в меньшем количестве матчей – Тьерри Анри на «Хайбери» (92 матча) и Алану Ширеру на «Ивуд Парк» (74 матча).

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии в активе Мохамеда Салаха восемь забитых мячей и четыре голевые передачи.