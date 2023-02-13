Клопп: «Мы знаем, чего ждать от «Эвертона»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался незадолго до начала дерби с «Эвертоном».

Встреча двух ливерпульских коллективов стартует в 23:00 по московскому времени.

«Мы тщательно изучили соперника, поэтому знаем, чего ожидать от «Эвертона». Победа в этом матче имеет для меня огромную значимость. Мы отлично провели тренировочную неделю, все игроки показали свой класс, и теперь, надеюсь, мы перенесём это на поле. Мы должны преодолеть трудности, и первое испытание на пути к этому ждёт нас уже сегодня», – цитирует Sky немецкого наставника.

В активе «Ливерпуля» 29 очков после 20 туров, у «Эвертона» – 18 после 21. Команды располагаются на 10-й и 18-й позициях в турнирной таблице АПЛ соответственно.