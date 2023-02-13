Клопп высказался о травмах Фирмино, ван Дейка и Артура

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился свежей информацией о состоянии травмированных игроков.

«Полагаю, Бобби [Роберто Фирмино] – следующий, кто должен вернуться в строй. Но я не могу сказать точно, когда это произойдёт: для начала мы должны оценить его состояние на тренировках, после чего будем принимать решение. Примерно то же можно сказать и про Артура. Что касается Виргила [ван Дейка], он, пожалуй, не так близок к восстановлению, но мы продолжим делать всё, чтобы он вернулся поскорее», – приводит The Athletic слова немецкого рулевого.

Сегодня в 23:00 по московскому времени «Ливерпуль» примет в родных стенах «Эвертон».