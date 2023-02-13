​«Челси» может выкупить Фелиша по сниженной цене – за 100 млн евро

В зимнее трансферное окно Жоау Фелиш сменил «Атлетико» на «Челси» - лондонский клуб арендовал португальца на остаток сезона.

Как сообщает Relevo, летом «Челси» будет иметь возможность выкупить Жоау Фелиша по сниженной цене. «Атлетико» запрашивал за португальца 130-140 миллионов евро. Поскольку «пенсионеры» заплатили «матрасникам» за аренду игрока, а также на время взяли на себя его заработную плату, мадридцы будут готовы продать Фелиша лондонцам за 100 миллионов евро.

Напомним, что на минувших выходных Жоау Фелиш забил первый гол за «Челси» - португалец записался в воротах «Вест Хэма».