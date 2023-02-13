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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Капитан «Ливерпуля» Хендерсон: «Мы должны принять эту критику, которая обрушилась на команду»

13 Февраля 2023 • 19:09 Комментировать
Ливерпуль
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Эвертон
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Через 3 ч. 21 мин.

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон высказался о текущем положении команды.

«Мы должны принять эту критику, которая обрушилась на команду из-за последних результатов. Ты должен понимать это, когда подписываешь контракт с таким большим клубом, которых немного», — приводит слова Хендерсона официальный сайт команды.

В нынешнем сезоне 32-летний полузащитник принял участие в 24 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет одну результативную передачу.

«Ливерпуль» занимает десятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в своем активе 29 очков после 20 встреч.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джордан Хендерсон
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ЛИВЕРПУЛЬ ЭВЕРТОН
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