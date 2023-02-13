Клопп поделился ожиданиями от дерби с «Эвертоном»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями перед мерсисайдским дерби, в котором сегодня поздним вечером сойдутся «Ливерпуль» и «Эвертон», матч пройдёт на стадионе «Энфилд».

«Игровая форма у нас сегодня не такая, какой мы хотели бы её видеть, и мы это прекрасно понимаем как никто другой. Но я сомневаюсь, что «Эвертон» посмотрит на нас и подумает, что мы переживаем не лучший момент, хотя это правда. Однако исправить эту ситуацию должны только мы и никто другой», - цитирует Клоппа официальный интернет-портал «Ливерпуля».

Напомним, что «красные» идут в АПЛ лишь на 10-м месте, набрав 29 очков за 20 матчей. «Эвертон» - 18-й, «ириски» идут в зоне вылета с 18 очками.