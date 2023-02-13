Клопп - о Лэмпарде: «Он ещё достаточно молодой тренер и может вернуться в работу»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии мерсисайдского дерби с «Эвертоном» высказался о тренерских переменах в стане соперника.

«Фрэнк Лэмпард больше не является менеджером «Эвертона», я не сомневаюсь в том, что он как тренер ещё достаточно молод, чтобы вернуться к этому делу, поэтому я просто пожелаю ему всего наилучшего», - цитирует Клоппа официальный интернет-портал «Ливерпуля».

Напоминм, что две недели назад Лэмпард был уволен из «Эвертона» вместе с тренерским штабом из-за неудовлетворительных результатов. После «ирисок» возглавил опытный Шон Дайч, известный по работе с «Бёрнли». Сразу же после прихода в клуб Дайч победил «Арсенал» на «Гудисон Парке» в рамках АПЛ - 1:0.

Матч «Ливерпуля» и «Эвертона» состоится сегодня в 23:00, время московское.