Клопп не удивлён недавней победе «Эвертона» над лидером АПЛ

Рулевой кризисного «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о пришествии в «Эвертон» опытного тренера Шона Дайча. Дайч, напомним, возглавил «ирисок» две недели назад и уже отметился у руля клуба значимой победой – 4 февраля «Эвертон» обыграл лондонский «Арсенал», лидирующий в АПЛ.

«Команда Дайча является очень сильным и жёстким соперником, так как он всегда знает, чего он хочет. Многих удивила победа «Эвертона» над «Арсеналом», но для меня это было ожидаемо», - цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

Напомним, что мерсисайдское дерби, в котором сойдутся «Ливерпуль» и «Эвертон», пройдёт сегодня в 23:00 по московскому времени. Трансляцию проведёт портал Liveresult.