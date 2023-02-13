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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп не удивлён недавней победе «Эвертона» над лидером АПЛ

13 Февраля 2023 • 18:04 Комментировать
Ливерпуль
...
Эвертон
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Через 3 ч. 24 мин.

Рулевой кризисного «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о пришествии в «Эвертон» опытного тренера Шона Дайча. Дайч, напомним, возглавил «ирисок» две недели назад и уже отметился у руля клуба значимой победой – 4 февраля «Эвертон» обыграл лондонский «Арсенал», лидирующий в АПЛ.

«Команда Дайча является очень сильным и жёстким соперником, так как он всегда знает, чего он хочет. Многих удивила победа «Эвертона» над «Арсеналом», но для меня это было ожидаемо», - цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

Напомним, что мерсисайдское дерби, в котором сойдутся «Ливерпуль» и «Эвертон», пройдёт сегодня в 23:00 по московскому времени. Трансляцию проведёт портал Liveresult.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Эвертон Юрген Клопп Шон Дайч
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ЛИВЕРПУЛЬ ЭВЕРТОН
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