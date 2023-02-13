Илон Маск может купить «Манчестер Юнайтед»

Илон Маск, один из самых известных людей на планете Земля, сохраняет интерес к покупке «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Daily Mail, миллиардер внимательно следит за ситуацией и может сделать заявку на покупку топ-клуба ближе к пятнице, когда истекает крайний срок.

Покупка «Манчестер Юнайтед» может обойтись Илону Маску в 4,5 миллиарда фунтов (примерно 5,09 миллиарда евро). При этом состояние владельца Tesla оценивается в 157 миллиардов фунтов (около 177 миллиардов евро).

«Манчестер Юнайтед» сейчас владеет семья Глейзеров, которую болельщики клуба в последние годы нещадно критикуют.