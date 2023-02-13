Центрфорвард мадридского «Реала», обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема назвал лучшего нападающего в истории футбола.

«Кого я считаю лучшим нападающим в истории? Для меня это Тьерри Анри. Он является настоящей легендой. Хоть я и рос на игре Роналдо, но считаю именно Анри лучшим», - передает слова Бензема Telefoot.

Напомним, что Тьерри большую часть своей карьеры провел в лондонском «Арсенале», с которым два раза становился чемпионом Англии. В составе сборной Франции Анри выигрывал чемпионат мира-1998 и Евро-2000.

Кроме того, форвард поиграл за «Монако», «Ювентус», «Барселону» и «Нью-Йорк Ред Буллз».